Por essa duvidamos que você sabia, mas existem mais de 5.000 variedades de batatas. Aliás, 5.000 variedades que podem ser usadas em sopas, purê, assados, fritos, cozidos e muito mais. Afinal, quem é que não ama essas deliciosas raízes? Bom, foi pensando nessa versatilidade delas, que hoje unimos vídeos do YouTube com receitinhas de coisas que dá para fazer com a batata. Acompanhe!

6 coisas que dá para fazer com a batata que apenas pouca gente já experimentou

1. Sopa de Batata

Em primeiro lugar, começamos com essa deliciosa sopa quentinha. Além disso, tendo como base nossas queridas batatas e levando poucos ingredientes, essa receita é muito fácil de fazer e é ensinada por ninguém mais ninguém menos que Paola Carosella. Veja:

2. Batata Rústica

Mas é claro que não íamos deixar de fora esse clássico dos acompanhamentos, nossa famosa batata rústica. No geral, essa forma de fazer as batatas é sair do convencional das batatas fritas simples. Assista:

3. Bolinho de Batata com Queijo

Em seguida, trouxemos essa receita super prática, que pode ser tanto assada quanto frita. Assim, recomendamos preparar os seus bolinhos de batatas com a espécie asterix por possuírem mais amido. Vale lembrar que podemos usar e abusar da nossa criatividade na hora de recheá-los. Acompanhe:

4. Batata Crocante

Agora, para preparar essa receita, você precisará de palitos de churrasco e uma faca afiada. Além disso, dê preferência para batatas maiores. Veja o passo a passo:

5. Batatas ao Murro

Essa é bem famosa, as batatas ao murro são um grande clássico em inúmeros restaurantes e quando preparadas em casa podem levar os acompanhamentos que você quiser. Por exemplo, azeite e alecrim, maionese de alho caseira e bacon crocante.

6. Batata Laminada

Por fim, trouxemos uma receita não muito prática. Porém, pra lá de deliciosa. Bom, para preparar uma batata laminada, recomendamos o uso de um mandoline, a não ser que tenha a habilidade de cortar bem fininho. Isso porque, quanto mais finas as batatas ficarem, mais gostosas ficam. Veja:

