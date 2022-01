Salas para testes para Covid-19 são interditadas em rede de farmácia em Goiânia

As 56 unidades da rede Drogasil espalhadas por Goiânia estão impedidas de realizar testes para Covid-19. Isso porque a Vigilância Sanitária da capital interditou, temporariamente, o serviço por conta da falta de adequações estruturais exigidas pelo órgão, necessárias para obtenção do alvará de funcionamento.

Por isso, ao tentar fazer o agendamento via site, o paciente recebe a seguinte informação: ‘Suspendemos temporariamente o agendamento de testes de Covid-19. Nos próximos dias, com o abastecimento normalizado, retomaremos o agendamento on-line. Procure a farmácia mais próxima para ter outras informações. Agradecemos a compreensão’.

A reportagem entrou em contato, por telefone, com oito lojas situadas em diferentes pontos de Goiânia, mas o telefone não foi atendido nenhuma vez.

Em nota, A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) esclarece que o estabelecimento em questão solicitou alvará sanitário à Vigilância Sanitária de Goiânia (VISA) para realização de testes de Covid-19, mas como não realizaram as adequações na estrutura física solicitadas pela Visa, as salas de testagens foram interditadas, até que realizam as adequações.

Já a assessoria de imprensa da rede, diz que está averiguando a situação internamente para, assim, se posicionar sobre o assunto.