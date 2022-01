Esta é a maneira mais rápida e fácil de cortar frango que pouca gente conhece

Você vai concordar com a gente que um bom franguinho combina com tudo. Além disso, consegue (incrivelmente) deixar qualquer refeição mais levinha e até mais fit, não é mesmo? Todavia, muita gente não sabe a maneira certa de cortar frango. Por isso, chega de perder tempo na cozinha e aprenda com dicas fáceis e práticas!

Como cortar frango?

Primeiro, retire o frango do pacote e comece pelas asas. Assim, abra a asa e passe a faca até encontrar a junta, siga com movimentos firmes para frente e para trás. Depois, passe a faca e vá puxando a asa. Em seguida, corte as asas em duas partes, passando a faca nas juntas.

Depois disso, siga para as coxas e sobrecoxas. Logo, passe a faca até a metade e dê uma puxadinha na coxa. E, então, vai aparecer um ossinho, passe a faca em volta dele. Assim, separe a coxa da sobrecoxa, faça um corte no meio e dê uma puxada. Por último, faça um corte reto em volta do osso que ficará visível.

Desta vez, chegou a hora de separar o peito da carcaça. Dessa forma, passe a faca exatamente no meio, entre o peito e a carcaça. Quando chegar perto do pescoço, quebre e puxe. Após isso, no peito, passe a faca de leve para retirar a pele. Em seguida, vire o peito ao contrário e retire a pele próxima do pescoço.

Basicamente, para separar o peito ao meio, encaixe a faca e dê uma batidinha de leve. Logo, passe a faca até o final. Em seguida, passe a faca rente ao osso para desossar.

Por fim, pegue a carcaça e corte em 3 ou 4 pedaços. Depois, passe a faca e dê leves batidinhas, para soltar o osso. E então, limpe toda a carne e as peles em volta do osso. Está pronto!

