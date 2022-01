Se você é daqueles que venera as invenções gringas, saiba que muita coisa boa e importante veio aqui do Brasil. Mas, infelizmente, são pouco valorizadas. Inclusive, há coisas que talvez não se passa na sua cabeça que foram os brasileiros que desenvolveram e que influenciam muito na sua vida. Pois bem, foi pensando nisso que hoje listamos invenções incríveis que são brasileiras. Acompanhe e já envie para aquele amigo!

6 invenções incríveis que são brasileiras e você provavelmente não sabia

1. Câmbio automático com fluído hidráulico

Primeiramente, sabe aquela praticidade de dirigir sem mudar a marcha? Bom, foi um brasileiro que desenvolveu isso. Em suma, Alfred Horner Munro de Regina inventou a primeira transmissão automática em 1921, mas que não possuía aplicação comercial. Porém, em 1932, José Braz Araripe e Fernando Lehly Lemos desenvolveram a primeira transmissão automática com fluido hidráulico.

2. Urna eletrônica

Em seguida, temos esse método de contagem de votos muito eficaz e que vários países adotaram. No geral, a urna eletrônica grava os votos por meio de um display com botões ou um touchscreen, que processa os dados por meio de um programa de computador. Ademais, a máquina foi inicialmente implementada por Judge Carlos Prudêncio, em 1989.

3. Reprodutor de áudio portátil

Sabe o famoso walkman de quando éramos crianças e dos filmes? Pois bem, o reprodutor de áudio portátil foi o precursor da tecnologia que temos hoje em dia. Logo, em São Paulo, no ano d 1972, Andreas Pavel desenvolveu seu stereobelt – um dispositivo portátil que toca faixas originalmente gravadas em uma fita cassete.

4. Instagram

Ok, talvez por essa você não esperava! Porém, Mike Krieger nascido em São Paulo, co-fundou o Instagram com Kevin Systrom em 2010, surreal, né? Ademais, para termos uma ideia, hoje o patrimônio líquido de Krieger é aproximadamente de US$ 300 milhões graças à rede social de compartilhar fotos e vídeos.

5. Balão de ar quente

Você sabia que a tecnologia de voo mais antiga e de maior sucesso foi inventada por um brasileiro? Pois bem, por volta dos anos 1700, o padre jesuíta Bartolomeu de Gusmão conseguiu levantar um balão a 4,5 metros na frente do Tribunal Português. Um marco!

6. Soro de antiveneno

Por fim, sabe o soro que combate o efeito de diversos venenos, como os das cobras? Sim, também foi invenção brasileira (e das mais importantes). Em suma, Vital Brazil Mineiro da Campanha, um imunologista brasileiro, foi o primeiro desenvolvedor do anti-escorpião em 1908 e soros anti-aranha em 1925. Inclusive, ele criou o Instituto Butantan em São Paulo.

