Casal viraliza ao mostrar totens de água gelada gratuitos instalados em Anápolis

Vídeo publicado por criadores de conteúdo já soma milhares de visualizações e destaca estações de hidratação instaladas por meio de parceria entre Sicredi e Prefeitura

Casal destacou nas redes sociais os totens de hidratação gratuitos instalados em Anápolis, que oferecem água gelada, espaço para pets e sistema de borrifação para aliviar o calor. (Foto: Reprodução/@vivendoemgoias)

Os criadores de conteúdo Lucas Barradas e Kattiucy Watson, responsáveis pelo perfil @vivendoemgoias, chamaram a atenção nas redes sociais ao mostrar um serviço gratuito disponível em Anápolis: os novos totens de hidratação com água potável gelada para pessoas e pets.

No vídeo, que repercutiu entre os seguidores do casal, eles destacam que as estações oferecem água natural e gelada, além de um espaço exclusivo para a hidratação de animais de estimação e um sistema de borrifação para refrescar quem pratica atividades físicas ou passa pelo local.

“E aí, na sua cidade também tem isso?”, questionam os influenciadores, incentivando a comparação com outras cidades e valorizando a iniciativa implantada em Anápolis.

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Os totens integram o programa de adoção de espaços públicos da Prefeitura de Anápolis, em parceria com cooperativas de crédito.

Atualmente, a cidade conta com cinco equipamentos, sendo dois instalados pelo Sicoob UniCentro Norte Brasileiro, no Parque Ipiranga, e outros três pela Sicredi Celeiro Centro-Oeste, localizados na Avenida Pinheiro Chagas, no Bairro Jundiaí, na Avenida Brasil Sul, no Parque Linear e no Parque da Jaiara.

Segundo a Sicredi, o objetivo é incentivar hábitos saudáveis, ampliar o acesso à água potável em espaços públicos e estimular o uso de garrafas reutilizáveis, contribuindo para a redução do consumo de plástico descartável.

PAUSA PARA HIDRATAÇÃO | Os criadores de conteúdo Lucas Barradas e Kattiucy Watson, responsáveis pelo perfil @vivendoemgoias, chamaram a atenção nas redes sociais ao mostrar um serviço gratuito disponível em Anápolis: os novos totens de hidratação com água potável gelada para… pic.twitter.com/HkLl29ZQRL — Portal 6 (@portal6noticias) July 27, 2026

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