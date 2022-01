Anápolis ganhará 7 novas escolas e 5 creches públicas; confira os bairros

A educação de Anápolis será reforçada com a construção de 07 novas escolas e 05 creches públicas espalhadas pela cidade.

As unidades de ensino fundamental estarão localizadas no Leblon, Residencial Ander, Munir Calixto, Portal do Cerrado, Jardim Primavera, Fabril e Residencial Bela Vista.

Enquanto as de educação infantil serão no Parque dos Pirineus, Residencial Araguaia, Residencial Copacabana, Jardim Primavera e Aldeia dos Sonhos.

A expectativa da Secretaria Municipal de Educação (Semed) com as novas escolas é ampliar o número de crianças e adolescentes atendidas pela rede.

Atualmente, Anápolis conta com 108 unidades de ensino e 36 mil estudantes matriculados.