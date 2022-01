Família faz grande campanha para tentar encontrar homem que desapareceu em Anápolis

Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por uma grande comoção e mobilização para encontrar Deleon Vasconcelos Paiva, de 37 anos, que está desaparecido desde domingo (16).

Ele foi visto às beiras da BR-153, em Anápolis. Pouco antes viajava em um ônibus com destino à Santa Inês (MA), onde mora a família.

Em entrevista ao Portal 6, a mãe do homem, Francinete Vasconcelos Paiva, de 58 anos, contou o angustiante processo até a descoberta do desaparecimento.

“Ele estava em São Paulo resolvendo umas questões de débitos e decidiu voltar para casa, aí nós fomos lá e compramos a passagem para ele na sexta-feira [14] à tarde”, disse.

Às 22h do mesmo dia, Delson embarcou no ônibus, que entre as conexões e paradas em outros municípios, tinha a previsão de chegada no Maranhão para segunda-feira (17) à noite.

Durante este período, dona Francinete conversou com o filho, via celular, algumas vezes.

“Ele me avisou quando estava saindo e depois falou comigo de novo no sábado [15] de manhã. À noite, ele me disse que o celular iria descarregar e que poderia sumir por um tempo, por isso não me preocupei inicialmente”, relembrou.

Conforme explicado por ela, o celular dele tem um problema de bateria, por conta da idade e desgaste, e a única forma de carregá-lo é retirando o componente e realizando a recarga diretamente no material, o que era impossível de se fazer no ônibus.

Depois disso, a mãe só foi ter notícias do filho por conta de terceiros, quando descobriu que ele teve uma crise de ansiedade ainda na rodoviária de Goiânia.

“Ele sofre de depressão e pressão alta. Nos disseram que ele teve um surto em Goiânia e que não queria entrar no ônibus de jeito nenhum”, explicou.

Os presentes conseguiram convencê-lo a fazer a viagem, que teve Anápolis como destino. Aqui no município, Deleon afirmou que não queria viajar, mas, outra vez, foi convencido a adentrar o veículo.

O problema veio pouco tempo depois, quando o motorista parou e saiu para verificar algo no pneu, ainda nas dependências da cidade. Teria sido esse o momento que o homem desceu e fugiu para a região de mata próxima à pista.

O condutor ainda alertou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que ficou ciente do caso e recomendou que o ônibus seguisse a viagem até o nordeste.

Francinete contou também que já registraram o caso na polícia local e que aguardam o encaminhamento dos documentos para as autoridades anapolinas.

Qualquer um que tenha notícias ou informações do paradeiro de Deleon Vasconcelos pode entrar em contato através dos números (99) 99112-5175, telefone de contato da mãe, e (99) 99192-2869, da irmã.