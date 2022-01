Estudante de Anápolis que sofreu queimaduras em explosão grava vídeo cantando louvor: “essa luta logo vai passar”

A estudante Annelise Lopes de Andrade, de 16 anos, que sofreu queimaduras em explosão segue em tratamento no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Ela teve 60% do corpo queimado após realizar um experimento químico no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Internada há 50 dias no HUGOL, a adolescente passou na última terça-feira (18) pela segunda cirurgia de enxerto de pele. Ao Portal 6, Di Carneiro, mãe da adolescente falou sobre o procedimento.

“A Annelise fez a segunda cirurgia que foi no braço, costas e um restante do tronco. A cirurgia ocorreu muito bem, ela está respondendo bem, as vezes sente algumas dores leves”, contou.

O primeiro procedimento cirúrgico ocorreu no dia 13 de janeiro e a mãe afirmou que o resultado foi “excelente” e que o médico disse que a pele “pegou bem a parte doadora”.

Após a segunda cirurgia, Annelise apareceu em um vídeo onde está cantando um louvor da cantora gospel Eliane Fernandes. Em um dos trechos é possível ver a jovem entoando “essa luta logo vai passar”.

Ela será reavaliada pela equipe médica no próximo sábado (22). Caso a resposta a cirurgia seja positiva, existe a expectativa de alta.

“Abrindo a cirurgia no sábado e tendo o resultado, a gente vai ter uma previsão de alta. Depois de uma semana, uma semana e meia, ele vai estar vendo a previsão de alta pra gente ir pra casa”, disse.