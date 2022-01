Carro capota, pega fogo e fica totalmente destruído após sair da pista em estrada vicinal de Goiás

É quase impossível acreditar, mas duas pessoas saíram totalmente ilesas de um grave acidente de trânsito registrado na manhã desta segunda-feira (24).

O veículo de passeio envolvido na ocorrência ficou irreconhecível após o motorista perder o controle da direção, sair da pista e capotar, em uma estrada vicinal do município de Silvânia, distante 84 km de Goiânia.

O cenário de destruição foi completado com um incêndio, que veio logo em seguida, e exigiu intervenção do Corpo de Bombeiros.

Durante aproximadamente 10 minutos, quatro militares trabalharam para apagar o fogo e fazer o rescaldo. No total, foram utilizados mais de 200 mil litros de água na ação.

As circunstâncias do acidente não são conhecidas, já que as vítimas não estavam mais no local quando o socorro chegou.

Entretanto, a estrada é conhecida por ligar a cidade de Vianópolis à região da Serra do Bugre e ser muito utilizado como trilha para ciclistas.