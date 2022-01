De Jong marca no fim, Barcelona bate o Alavés e encosta no G4

O Barcelona jogou mal, mas venceu o Alavés por 1 a 0 na noite deste domingo (23), no estádio de Mendizorroza, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi marcado por Frenkie De Jong.

A vitória leva o clube azul-grená a 35 pontos, no quinto lugar, encostando no G4 da competição. Quarto colocado, o Atlético de Madri tem 36. Já o time do País Basco permanece na penúltima posição, com 17 pontos.

Com a pausa para a Data Fifa, os times só voltam a campo no início de fevereiro. No dia 6, a equipe catalã recebe o Atlético de Madri, e o Alavés visita o Elche.

O primeiro tempo foi marcado pela falta de efetividade do Barcelona. Os catalães tiveram mais posse de bola e ocuparam o campo de ataque, mas trocaram passes sem achar espaços e tiveram somente uma boa chance nos sonolentos 45 minutos iniciais. Aos 12, Luuk de Jong foi acionado em cruzamento de Pedri na entrada da área e chutou de primeira, mas mandou para fora. No restante do tempo, o Barça chegou apenas por bola parada, sem assustar o goleiro Pacheco. No último minuto, quase o Alavés marcou: em contra-ataque, Pere Pons recebeu de frente para o gol e bateu de chapa, mas Ter Stegen defendeu com tranquilidade.

O Barcelona voltou do intervalo com mais ímpeto ofensivo, e chegou três vezes com De Jong. O atacante saiu na cara do gol aos 16, mas demorou pra bater e foi desarmado. No minuto seguinte, após falta cobrada na área, o holandês furou e desperdiçou mais uma ótima chance. Ele voltou a aparecer aos 24, após receber cruzamento de Pedri e completar de cabeça para fora.

Com o time de Xavi mais à frente e buscando a vitória, o Alavés encontrou espaços na defesa adversária e também levou perigo. A principal oportunidade foi aos 32 minutos, quando Joselu recebeu cruzamento e cabeceou firme, mas mandou para fora, ao lado esquerdo do gol de Ter Stegen.

Aos 41 minutos da etapa final, o Barcelona conseguiu um gol salvador no Mendizorroza. Alba lançou Ferrán na grande área, e o atacante ajeitou para a chegada de Frenkie De Jong. Sozinho na grande área, o holandês bateu de chapa, venceu Pacheco e deu a vitória para o Barcelona.

Com 35 pontos em La Liga, o Barcelona ocupa o quinto lugar na tabela de classificação. O posto renderia à equipe da Catalunha somente uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Se classificam à Champions League os times entre a primeira e a quarta colocação.

O Barcelona entrou em campo na noite de hoje vindo de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, entre o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, e, com a vitória magra fora de casa, encerrou a sequência ruim.