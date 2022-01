Saiba como melhorar a qualidade do seu sono

A Higiene do Sono é o conjunto de práticas que adotamos para ter um sono mais saudável. Além de um sono de qualidade, pesquisas mostram que a Higiene do Sono promove melhora na performance do dia a dia, e principalmente em atividades intelectuais.

Um local confortável e alguns ajustes são fundamentais para dormir melhor. A temperatura deve estar 4 graus abaixo da temperatura do ambiente, por isso, nada de quarto abafado. O quarto também deve ser silencioso, e se por algum motivo isso não for possível, é orientado o uso de protetores auriculares.

A liberação de melatonina (hormônio do sono) ocorre quando percebemos a escuridão. Então, para a indução e manutenção do sono é importante um ambiente totalmente livre de luz, inclusive dos aparelhos eletrônicos.

Evitar a ingestão de substâncias estimulantes próximo ao horário de dormir, como café, bebidas à base de cola e substâncias alcoólicas é fundamental. Estas devem ser evitadas por pelo menos 4 horas antes de dormir.

Reduzir o consumo de alimentos de difícil digestão também é essencial para um sono de qualidade. Prefira peixes, ovos e leguminosas como fonte de proteína no jantar e evite preparações gordurosas e em grandes quantidades.

É importante ressaltar que o sono é algo natural, necessário e esperado pelo nosso organismo, e que a rotina de dormir e acordar no mesmo horário permite que seu corpo capte melhor a mensagem e torne mais fácil a indução e manutenção do sono de qualidade.

Ana Teixeira é nutricionista, formada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e especialista em Nutrição Funcional. Tem consultório próprio em Anápolis e escreve todas as quartas-feiras no Portal 6. Siga-a no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do site.