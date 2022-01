Motorista foge sem prestar socorro após causar grave acidente no bairro Jundiaí

Uma mulher de 43 anos foi atendida na UPA da Vila Esperança com fortes dores na cabeça e no tórax após ter o carro atingido violentamente por outro veículo, que deixou o local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (27), na porta da Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, no Bairro Jundiaí, onde ela acompanhava a filha, prestes a dar à luz.

Conforme a vítima, foi tudo muito rápido. Ela teria saído de dentro do hospital, pela Avenida Santos Dumont, para pegar o carro, um Fiat Uno, que estava estacionado na Rua Visconde de Taunay.

A ideia era buscar a filha, que iniciava trabalho de parto e não tinha condições de caminhar, e levá-la a outra unidade, a Maternidade Dr. Adalberto Pereira da Silva. No curto percurso de volta até a porta da Santa Casa, ela foi atingida por um GM Vectra.

O carro, ocupado por três homens, saiu em disparada. Com dores no corpo, a mulher foi socorrida por populares até a chegada da viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que a encaminhou à UPA.

Simultaneamente, uma unidade do Corpo de Bombeiros chegou à Santa Casa de Misericórdia e transportou a filha da vítima até a maternidade para a realização do parto.