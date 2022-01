Existem diversos alimentos que ajudam a queimar as gorduras corporais, seja por melhorarem o trato intestinal ou pela funcionalidade termogênica.

Os alimentos que agem como termogênicos aceleram o metabolismo, permitindo que nosso corpo queime mais calorias.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista de produtos que você deve inserir no cardápio, caso queira emagrecer.

6 alimentos poderosos que ajudam a queimar as gorduras da barriga:

1. Canela

Essa especiaria é fundamental nas refeições de quem deseja perder alguns quilos.

A canela é capaz de aumentar o gasto calórico do organismo durante a digestão, favorecendo o emagrecimento.

2. Gengibre

Assim como a canela, este produto age como um termogênico forte no corpo.

Ou seja, ele acelera o metabolismo, fazendo com que seja mais eficaz o processo de queima de calorias.

O gengibre também auxilia na redução do apetite e reduz a absorção de gorduras, o que contribui para o emagrecimento.

3. Pimenta

A pimenta é um fruto que tem a capacidade de aumentar o calor corporal, fazendo com que o metabolismo acelere mais.

Uma vez que o metabolismo está em maior fluxo, é possível que mais calorias sejam queimadas, diminuindo a gordura corporal.

Além disso, ela ainda estimula a produção de certos hormônios que aceleram a frequência cardíaca.

4. Frutas cítricas

As frutas cítricas, em especial o limão, são excelentes para quem deseja queimar calorias.

São poderosas na açaí antioxidante, que por sua vez, atua diminuindo a absorção de gordura pelo nosso organismo.

Uma outra vantagem é que esses alimentos contém também a pectina, que potencializam essa ação de absorção.

5. Azeite extra virgem

O azeite extra virgem é rico em gordura insaturada, que favorece o processo de perda de peso.

O seu consumo também diminui a velocidade da digestão dos carboidratos, contribuindo para manter o bom equilíbrio dos níveis de insulina, evitando que o organismo estoque mais gordura.

6. Abacate

A fruta verde é altamente capaz de reduzir a fome, auxiliando quem deseja emagrecer.

Além do mais, o abacate possui a glutationa, que ajuda a equilibrar a quantidade de cortisol no organismo, esse hormônio está relacionado com o estresse.

E sabemos que estresse e ansiedade são grandes gatilhos para comer ainda mais.

