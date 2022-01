Esta é a frequência correta com que você deve banhar o seu cachorro

Para nós humanos, pelo menos para nós brasileiros, tomar banho todo dia é algo imprescindível e essencial! Aliás, tem gente que toma até uns três por dia. Afinal, com um calor desses, não tem escapatória. Bom, mas e nossos dogs, quando dar banho deles? Hoje vamos te falar a frequência que você deve banhar o seu cachorro, vem conosco!

Primeiramente, tem gente que acha que os pets devem tomar banho o máximo possível. Mas, precisamos entender que, às vezes, isso não é o certo para o bem-estar deles. Logo, o primeiro passo é identificar o quanto de banho o seu cachorro necessita, porque nenhum pet é igual ao outro.

Por exemplo, um cachorrinho que fica mais dentro de casa, tende acumular menos sujeira, em relação ao que fica muito no quintal ou passeia mais. Além disso, dar banho de mais ou menos pode afetar a saúde dos bichinhos. Por exemplo, afetando a imunidade, desencadeando reações alérgicas, removendo camada de gordura, que protege a pele e expondo os pets a mais bactérias e fungos.

Qual a frequência que você deve banhar o seu cachorro?

Segundo a plataforma online da loja Petz, o fator determinante da frequência de banho em cachorro está ligada ao tipo de pelagem. Veja:

– Cães de pelo curto: intervalo de 10 a 15 dias, no máximo, entre os banhos.

– Cães de pelo longo: intervalo de 7 a 10 dias, no máximo, entre os banhos.

No site, ainda cita-se que algumas raças, como Maltês, Yorkshire e Shih-tzu, possuem pêlos com estrutura semelhante à do nosso cabelo. Logo, por acumularem mais oleosidade, devemos dar banho semanalmente no dog.

Outras opções

Bom, você sabia que dar banho não é a única opção de higienização dos cachorros? Basicamente, fazer escovações diárias ajudam a remover poeira e células mortas da pelagem, o que reduz bastante o cheirinho de cachorro.

Por fim, vale lembrar que, antes de sair danos banhos constantes em seu melhor amigo, consulte um veterinário. Assim, você verifica qual a frequência ideal para o seu pet e se ele possui alguma restrição. Dessa forma, você evita qualquer infecção e garante a felicidade do pet.