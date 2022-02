Mais de 1.700 vagas de emprego abertas em Goiânia, Aparecida e Anápolis

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Goiânia, Aparecida e Anápolis estão com mais de 1,7 mil oportunidades em oferta esta semana. As vagas são para todos os níveis de escolaridade e diversas áreas de atuação.

Na capital, são mais de 700 oportunidades para quem está buscando se recolocar no mercado de trabalho. Entre os cargos disponíveis estão atendente de telemarketing, ajudante de estruturas metálicas, vendedor e auxiliar de cozinha, mas existem outras.

Para pleitear a uma das vagas, o candidato deve se dirigir a sede do Sine Municipal (Rua 1, Nº 147 – Setor Central) para se cadastrar no sistema. Ele deverá portar documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho.

Realizada a inscrição, o Sine encaminha diretamente às empresas contratantes as informações dos candidatos que preenchem todos os requisitos necessários para os empregos ofertados.

Aqueles que quiserem acessar as vagas de maneira antecipada podem utilizar o aplicativo “Prefeitura 24 horas”. Ele é atualizado diariamente com as ofertas de emprego.

Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato com o órgão pelo telefone: (62) 3524-2708.

Aparecida

Já em Aparecida, são 642 oportunidades ofertadas, para diversos cargos. O interessado deve agendar um atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) para concorrer.

Para marcar o atendimento, o candidato deverá acessar o site da Secretaria Municipal do Trabalho, clicar na aba “Vagas de emprego”, depois em “Quero Trabalhar” e escolher uma vaga.

Depois disso, o usuário será levado para uma janela de atendimento, onde deverá preencher selecionar o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e marcar um horário em uma unidade do SAC.

Marcado o agendamento, o candidato deve comparecer no dia e hora agendada com RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço, além de precisar informar um telefone para contato.

Se houver uma vaga compatível com o perfil do trabalhador, ele receberá um encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante.

Se não encontrar a vaga, a pessoa interessada pode acessar o site novamente e agendar um novo agendamento. Os candidatos também podem obter mais informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

A Prefeitura também oferece uma linha para atender empresários que buscam funcionários. O número de WhatsApp disponível para o cadastro das empresas é (62) 9 9297-4113.

Anápolis

O município está ofertando 419 vagas para esta semana, para cargos como Borracheiro, Caseiro, Editor de TV e Vídeo, Gerente de Vendas, dentro outros.

Os interessados em pleitear uma das vagas precisam comparecer à sede do Sine Anápolis (Avenida Senador José Lourenço Dias, 333, Centro), com carteira de trabalho e documentos pessoais para pegar uma carta de encaminhamento.

Todo o processo de atendimento é gratuito, podendo ser realizado entre segunda e sexta-feira, das 08h às 12h e das 14h às 18h.

Para resolver dúvidas, o contato da ouvidoria do Sine Anápolis é: (62) 3902-1350 ou (62) 3324-8396.