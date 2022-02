Mistério ronda caso de jovem que acordou na praia com a barriga aberta e sem parte do intestino

O estranho caso de um jovem que dormiu com a namorada na praia e acordou com a barriga dilacerada e sem parte do intestino ainda é um mistério para a Polícia Civil (PC) do Espírito Santo .

O caso aconteceu no dia 16 de janeiro, mas só ganhou repercussão neste último final de semana e, ao que as investigações pontuam, eles haviam utilizado drogas.

As informações apontam que ele tinha 20 anos e namorava a parceira que sonhava em ser médica. Em razão disso, há suspeitas que ela possa estar envolvida no crime assustador.

Agora, as autoridades avaliam as possibilidades dela, sob efeito alucinógeno, ter acredito ser uma cirurgiã. A outra alternativa é que ambos tenham discutido e a moça tenha decidido se vingar.

Apesar do esforço, ainda não há provas concretas sobre o que realmente aconteceu com o rapaz.

O estado de saúde dele é estável, mas segue internado sob os cuidados médicos.