Identificados mãe e filhos assassinados a facadas em Goiânia

Foi identificada como Tatiane Sales Nunes, de 23 anos, a jovem que foi morta a facadas pelo companheiro, na noite desta terça-feira (1º), no bairro Jardim Botânico, em Goiânia.

Além dela, também foram atacados com a arma branca e não resistiram os dois filhos do casal, Shamara Sales e Silva, de 07 anos, e Elizeu Junio Nunes e Silva, de 09 anos.

O Portal 6 apurou que tudo ocorreu por volta das 20h10, depois que o autor, Junio Costa e Silva, de 38 anos, teria tido um surto e iniciado uma calorosa discussão com a esposa.

Uma tia, que estaria passando uns dias com a mãe de Junio, em um casa no mesmo lote, teria ouvido as crianças gritando e resolveu ir até a residência da família para ver o que estava acontecendo.

Lá, a mulher já teria visto Tatiane caindo no chão ferida e o sobrinho golpeando com faca os dois menores. Foi quando teria pedido “pelo amor de Deus” para que parasse de machucar os filhos e saído correndo para pedir ajuda de vizinhos.

Considerada como uma das principais testemunhas, ela afirmou que Junio tinha problemas psiquiátricos e estava há alguns meses sem fazer o uso dos medicamentos.

Assim que o morador mais próximo chegou no endereço, as três vítimas já estavam desacordadas e o autor foi encontrado também desfalecido, depois de agir para tirar a própria vida.

O vizinho ainda fez massagens de reanimação no homem, que demonstrava alguns sinais vitais, mas ele não recobrou a consciência.

Acionado, o Corpo de Bombeiros esteve no local e constatou a morte de Tatiane, Shamara e Elizeu por ferimento de arma branca, e de Junio por enforcamento. Este último tinha passagem por tráfico de drogas.

O caso será apurado pela Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) da capital goiana.