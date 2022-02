Final de semana tem concerto em Anápolis com entrada gratuita

Anápolis recebe a partir do próximo sábado (05) o projeto “Musicalidades, música nas cidades goianas”, no Teatro da UniEVANGÉLICA.

Concertos de música clássica e oficinas para alunos da rede pública fazem parte da programação que se estenderá até o dia 10.

Segundo o maestro Alessandro Borgomanero, coordenador do projeto, o objetivo é popularizar essa forma artística, alcançando diversos públicos e regiões.

As apresentações poderão ser acompanhadas tanto de forma presencial quanto online, por meio dos perfis do Instituto Rizzo de Cultura e Meio Ambiente nas redes sociais e no YouTube.

Além de Anápolis, 11 municípios de Goiás receberão a iniciativa, entre eles, a capital Goiânia.