Quem não gosta de uma boa e gelada limonada ou uma deliciosa salada temperada com limão? Basicamente, a fruta cítrica possui inúmeras funções na cozinha. Todavia, hoje vamos te mostrar algo diferente. Conheça agora as utilidades do limão. Você vai se surpreender!

6 utilidades do limão que vão além da cozinha e pouca gente sabe:

1. Elimina ervas-daninhas

Sim, foi isso mesmo que você entendeu! Basicamente, borrifar o suco de limão nessas plantinhas indesejadas, faz com que elas morram, incrível, né? Logo, você não vai gastar caro com pesticidas.

2. Protege os alimentos

Em seguida, sabe aquela metade do abacate que ficou na geladeira e está escura? Pois bem, passe um pouco de limão nele e você verá que ele vai manter o alimento fresco. Além disso, isso vale também para outras frutas, legumes e tortas.

3. Elimina odores

Em suma, você pode usar o limão para limpar eletrodomésticos. Por exemplo, o microondas. Assim, a fruta associada com água desgruda a sujeira das paredes e elimina o odor que fica.

4. Lava tábua

Depois disso, sabe aquela sua tábua de corte que está bem encardida? Basicamente, o limão junto com bicarbonato pode clarear esse item facilmente. Ademais, elimina até os germes.

5. Melhora o aroma

Por essa você sabia? Essencialmente, a fruta azeda pode eliminar odores de ambientes. Por isso, você pode trocar produtos químicos por ele, deixando agir naturalmente.

6. Repelente de insetos

Por fim, você pode aplicar um pouco de limão nos cantinhos da sua casa, para se livrar de vez de baratas, moscas e qualquer outro tipo de inseto indesejado. Legal, né?

LEIA TAMBÉM:

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!