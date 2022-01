Você tem o hábito de comer limão? Aliás, comer além de temperar saladas? Bom, saiba que a fruta azeda é rica em vitamina C e traz muitos benefícios para o corpo humano. Por isso, veja alguns dos benefícios do limão, principalmente para quem quer emagrecer. Vem com a gente!

6 benefícios do limão que quem busca emagrecer precisa conhecer:

1. Atuando no emagrecimento

Primeiramente, vamos aos fatos: o limão atua no emagrecimento. Mas, calma lá, ele não faz milagres, como os vários mitos que rondam sobre beber água com limão. Basicamente, o fruto ajuda a emagrecer por ser pouco calórico. Logo, beber água com limão é uma saída para quem queria beber um suco, cheio de calorias e açúcares. Entendeu?

2. Aumenta a imunidade

Em seguida, a próxima atuação da fruta azeda é no aumento da imunidade. Isso porque ele é rico em vitaminas e substâncias do bem, que fortalecem nosso sistema imunológico.

3. Combate a retenção

Outro ponto muito válido para citarmos é no combate da retenção de líquidos. Assim, por mais que você siga à risca qualquer dieta e atividade física, às vezes, fica água retida em nosso corpo.

4. Desintoxicação

Além disso, o limão é ótimo para desintoxicar o organismo, que consequentemente, gera um emagrecimento. Graças a sua ação antioxidante e suas fibras, ele regula o intestino.

5. Evita prisão de ventre

Ao lado da desintoxicação e com o intestino regulado, as chances de você sofrer para ir ao banheiro diminuem consideravelmente. Logo, ele impede a constipação.

6. Aliado do coração

Por fim, a fruta é rica em potássio, que auxilia na baixa da pressão arterial. Assim, que consome o fruto, possui pouquíssimas chances de ter um AVC.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!