Mulher é criticada pela maneira como leva os filhos na escola e o motivo é bizarro

Um vídeo viralizou nas redes sociais após uma mulher gravar a mãe de um aluno e o traje atípico que ela utilizava para levar os filhos à escola.

“Inadequada”, foi o disse a cinegrafista da cena — julgando a roupa que a genitora da criança estava usando.

A mulher flagrada é fisiculturista e nas imagens é possível ver ela ajudando o filho descer do carro e o acompanhando até a porta da escola, sem se importar com os olhares recebidos.

Na internet, os internautas dividiram as opiniões: enquanto alguns defendiam a liberdade da mãe, outros concordavam que o local era inapropriado.

“Ela tem o direito de se vestir como quiser, mas não é apropriado ir à escola de seu filho”, disse um concordando com a cinegrafista.

“Que estranho, só as senhoras ficaram chateadas” e “se eu tivesse esse corpo com certeza sairia assim”, foi o que disseram as usuárias em defesa da fisioculturista.

