“Terror do INSS”, morador de Aparecida de 121 anos gera discussões nas redes sociais

O senhor Andrelino Vieira da Silva, morador de Aparecida de Goiânia, está dando o que falar nas redes sociais. Após comemorar o aniversário de 121 anos com um bolo decorado com os dizeres: “Terror do INSS”, o aposentado virou febre nas redes sociais.

No Twitter, inúmeros comentários repercutem o acontecimento. Muitos usuários veem com bons olhos o acontecimento e celebram a longevidade dele.

“Deve ser maravilhoso chegar nessa idade e ainda poder fazer tudo que gosta sozinho, só aproveitar a vida pois já trabalhou, não deve nada a ninguém”, comentou uma usuária.

Outro internauta comentou “E olha que ele nem aparenta ter essa idade, parece ser bem mais jovem!”.

Contudo, outros perfis questionaram a real idade do idoso, alegando ser uma fraude ou brincadeira elaborada pela família.

“Algo estranho, no guiness [book, o livro dos recordes] a pessoa mais idosa do mundo tem 120 anos, uma japonesa”, afirmou outro.

