Após ter mais de 60% do corpo queimado e sobreviver, estudante de Anápolis quer se tornar bombeira

Em processo de recuperação após mais de 60 dias internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), a adolescente Annelise Lopes Andrade, de 16 anos, revelou que quer se tornar bombeira.

A declaração foi dada na última terça-feira (08) por meio do Instagram. Ao ser questionada sobre qual faculdade queria cursar, ela contou sobre o desejo.

“Antes eu queria ser delegada criminal, mas depois do acidente nasceu uma paixão pelo Corpo de Bombeiros e eu estou esperando ver o que Deus tem para mim”, disse.

Annelise teve 60% do corpo queimado após realizar um experimento químico no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no bairro Jundiaí, região Central de Anápolis.

Mesmo em casa após receber alta, a adolescente ainda está em tratamento. Dia sim, dia não, ela precisa vir para Goiânia para continuar a recuperação.