Goianos esperam até oito meses para tirar carro novo de concessionárias

Mesmo com a elevação dos preços dos veículos e peças automobilísticas, Goiás teve um aumento de 35,2% nas vendas do setor em 2021, segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Mesmo com clientes com “bala na agulha”, a questão da entrega dos produtos está sendo uma dor de cabeça para o segmento.

Em entrevista ao Portal 6, Rone Alves Pereira, proprietário da RC Automóveis, localizada no setor Sol Nascente em Goiânia, explicou que os efeitos das paralisações das fábricas durante a pandemia ainda interferem no ritmo de produção do setor.

“Os carros zero levam de três a oito meses para serem entregues, dependendo do modelo. As indústrias pararam e faltaram chip, borracha e aço. Leva um tempo para reabastecer tudo de novo”.

Corroborando com o vendedor da capital goiana, o gerente comercial da Chevrolet Planeta em Anápolis, Marcelo Figueiredo, afirmou que a unidade enfrenta dificuldades, especialmente com a falta de peças eletrônicas.

“Durante cinco meses, as fábricas pararam, o que afetou um pouco nossas vendas. Ainda tem pedidos de junho de 2021 para entregar, no caso de vendas diretas para CNPJ e produtores rurais”.

Ele afirmou também que há uma demanda muito alta e disponibilidade “fraca”, o que seria o fator responsável por esse atraso.

O gerente comercial ainda afirmou que o preço médio dos veículos que saem da concessionária está por volta de R$90 mil reais, puxado pelo Chevrolet Ônix, recordista de vendas.

“O carro mais barato está saindo R$ 74 mil e o mais caro, o Trail Blazer, R$395 mil”, destacou Marcelo Figueiredo.

Fora da curva

O que os dois comerciantes apontaram a respeito da baixa disponibilidade de peças e veículos saindo das fábricas não é algo exclusivo de Goiás.

Uma pesquisa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apontou que a produção de veículos no Brasil caiu 27,4% entre janeiro de 2021 se comparado com o mesmo mês em 2022.

Contudo, o estudo do IBGE aponta que o estado goiano vai em um movimento que contraria esses dados. Ao se comparar dezembro de 2021 com o mesmo mês do ano anterior, a produção automobilística cresceu 100,2%.

Inclusive, a fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias aumentou 84,7% em 2021, a maior alta da série histórica, iniciada em 2013.

Ainda segundo o instituto de pesquisas, o segmento ajudou a alavancar o índice de dezembro nas vendas no varejo goiano, que teve alta de 8,5% em relação ao mesmo mês de 2020.