Se durante sua infância você esperava o dia todo para assistir a Sessão da Tarde, mesmo que repetissem o mesmo filme várias vezes, essa lista é para você? Isso porque selecionamos alguns filmes que marcaram a infância e que estão na Netflix. Se prepare, porque você vai querer maratonar todos!

6 filmes que marcaram a infância e estão disponíveis na Netflix:

1. De Volta Para o Futuro

Primeiramente, vamos começar com esse clássico dos clássicos. Basicamente, em De Volta para o Futuro, temos uma experiência pra lá de maluca de um jovem que volta no tempo. Assim, ele entra em uma aventura para conseguir colocar tudo no lugar.

2. Os Batutinhas

Em seguida, temos esse filme carregado de crianças adoráveis e pra lá de travessas. Em resumo, o filme traz Alfafa que, após se apaixonar por uma menina, precisa enfrentar seus amigos que não aceitam esse comportamento.

3. Matilda

Ok, quem não se lembra da Matilda? Essencialmente, temos a pequenina Matilda, pra lá de inteligente, mas que vive em um lar nada saudável. Assim, a jovem menina descobre poderes mágicos e começa a usá-los para manter todos seguros.

4. Meu Primeiro Amor

Aqui temos um delicado romance. Logo, como esperado dos clássicos, Meu Primeiro Amor traz um verão avassalador nas vidas de Vada e Thomas.

5. O Máskara

Quem aí era fã de O Máskara? Pois bem, saiba que o filme está na Netflix. Aliás, para quem não sabe do enredo, temos Jim Carrey que possui uma máscara, que ao usá-la, ele apronta bastante e salva vidas.

6. De Repente 30

Por fim, temos essa filme que carrega milhares de fãs por aí. Basicamente, aqui temos uma adolescente que sonha tanto em ter 30 anos, que, magicamente, ela viaja no tempo, e descobre que ter 30 anos não é tão bom assim.

