Governo de Goiás vai abrir 09 concursos públicos que podem gerar quase 9 mil vagas

Quem está debruçado estudando para concursos públicos, o ano de 2022 promete bons ventos. Só o Governo de Goiás se organiza para abrir, pelo menos, 09 certames ao longo deste ano.

No total são 8,9 mil vagas. Dois editais já foram publicados: da Secretaria de Estado da Administração (Sead), com 329 cargos de Analista de Gestão Governamental, e da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), com 10 oportunidades para gestor de engenharia.

Entretanto, grande parte das vagas previstas para 2022 está concentrada no setor da Segurança Pública, com previsão de quatro certames, com abertura de 3.376 oportunidades.

O ato de autorização da realização das seleções foi realizado em outubro de 2021. Esses concursos públicos estão em fase de definição junto às comissões dos órgãos.

Há previsão de provimento de 1.670 vagas para Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) e 612 vagas para o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO).

Haverá ainda concurso para provimento de cargos pertencentes ao quadro de pessoal da Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC), em um total de 850 vagas distribuídas entre delegados, agentes, escrivães e papiloscopistas.

Ainda nessa seara, está autorizada a realização do certame que visa a contratação de auxiliares de autópsia, peritos e médicos legistas para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC) da Secretaria de Segurança Pública (SSP), totalizando 230 vagas.

Também estão autorizados pelo governador Ronaldo Caiado e em fase de planejamento, pela Sead, outros dois concursos públicos, em que os editais serão publicados ainda neste ano.

São eles: Secretaria de Estado da Educação (Seduc) – 5.050 vagas para Professores (nível III) e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) – 98 vagas, sendo 63 para Analista Ambiental e 35 para Técnico Ambiental.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) também abrirá seleção com 94 vagas para docentes de Medicina, com a contratação de forma parcelada dos novos professores.