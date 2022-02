A próxima edição do Diário Oficial do Município (DOM), que será divulgada ainda nesta terça-feira (15), trará uma portaria contendo Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) que autoriza a população de Anápolis a deixar de usar máscaras em espaços abertos.

A informação foi anunciada pelo prefeito Roberto Naves (PP), durante coletiva de imprensa nesta manhã. A medida, porém, só deverá ser válida para locais sem aglomerações e não tira a obrigatoriedade do uso do objeto de proteção em locais fechados, como lojas, empresas, supermercados e restaurantes.

O chefe do Executivo Municipal afirmou que a decisão foi tomada em decorrência do alto índice de pessoas vacinadas, pelos números de casos em queda e até pela necessidade de regras, já que muitas pessoas já deixaram, por conta própria, de usá-la nesses locais.

Ao mesmo tempo, equipes da Semusa também iniciarão uma busca ativa de pessoas que ainda não tomaram a segunda ou a dose reforço dos imunizantes contra Covid-19.

“Uma equipe vai ser montada para entrar em contato via telefone com essas pessoas e confirmar se não vacinou, o por quê, se tomou a vacina em outro lugar, se mudou de cidade. Vamos fazer uma busca. E essa busca não envolve crianças porque elas não estão com doses atrasadas e a decisão da imunização é dos pais”, afirmou Roberto.

Dentre as mudanças previstas na cidade, está ainda a volta da testagem de pessoas com sintomas gripais para as quatro principais unidades de referência (Vila União, Parque Iracema, São José e Bairro de Lourdes), a partir do dia 21 de fevereiro.

Já os outros três postos que foram transformados em unidades de referência (Vila Norte, Arco-Íris e São Carlos), voltam a ofertar, no dia 20 de fevereiro, os atendimentos voltados à atenção básica.

Assista a entrevista coletiva na íntegra: