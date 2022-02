Jovem é encontrado morto em represa após passar 6 dias desaparecido

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, nesta terça-feira (15), em uma represa de Senador Canedo, região Metropolitana de Goiânia, o corpo do jovem Esdras Mória de Souza, de 23 anos.

O cadáver já estava em estado avançado de decomposição e foi retirado da água pelos próprios militares, para que então pudesse ser devidamente recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O rapaz já estava sendo procurado desde o último dia 09 de fevereiro, depois que ele tomou café da manhã com a família e logo teria saído de casa sem avisar para onde ia.

Foi durante a noite que os parentes perceberam que o jovem ainda não havia chegado, mas tinha deixado documentos e celular para trás. Uma busca chegou a ser feita pelo bairro, mas ninguém sabia onde ele estava.

Na madrugada do dia 10, Esdras teria sido visto lendo a bíblia em uma casa à venda e o proprietário, ao perceber a movimentação, andou a pé atrás dele para avisar a família sobre o paradeiro. Foi quando o garoto correu para uma mata e sumiu.

O caso foi registrado de imediato na Polícia Civil pelo pai do garoto, que revelou que ele não fazia uso de bebidas alcóolicas e nem drogas ilícitas. Porém, teria tido um surto psicótico há quase um ano, mas desde o último mês de agosto não fazia mais o uso dos medicamentos.

Inicialmente, não haveria indícios que o óbito possa ter ocorrido por meios violentos. No entanto, o delegado responsável pelo caso aguarda o laudo do IML para saber o que aconteceu exatamente com o rapaz.