Carro que caiu em barranco de canalização em Anápolis estava com quatro ocupantes

A chuva durante a madrugada provocou um acidente que mobilizou sete militares neste sábado (19), em Anápolis. O caso ocorreu na BR-060/153, próximo ao Centro de Convenções.

“Fomos acionados para atender uma ocorrência de saída de pista. Ao chegar no local foi avaliado a situação, onde um veículo saiu da pista”, informou o Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o carro caiu em um barranco de aproximadamente quatro metros — dentro de uma canalização de água.

“Ficando com a frente do carro na água e a traseira no alto da barreira de água fluvial”, explicou o 3º Batalhão de Bombeiro Militar.

Os quatro ocupantes, dois homens de 30 anos, uma jovem de 25 e um adolescente de 15, foram socorridos. Porém, após o resgate, recusaram transporte para hospital.

Como o veículo estava em situação de risco, as equipes do Corpo de Bombeiros também auxiliaram na retirada do barranco.