O que acontece com o corpo de quem passa um mês sem tomar banho? Veja a resposta

Já se passou em sua mente como seria ficar um mês sem tomar banho? Hoje vamos te mostrar que as consequências não seriam tão grandiosas assim. Todavia, vale ressaltar que, gostando gostando ou não gostando, temos que tomar banho!

Antes de tudo, vamos explicar o que nos levou a elaborar esse texto. Basicamente, existem inúmeras pessoas pelo mundo que se aventuram nesse projeto.

Isso porque o contato frequente com água quente e produtos de limpeza danifica nossa pele. Mas, afinal, o que acontece diante de uma mudança drástica?

O que acontece com quem passa um mês sem tomar banho?

No geral, as pessoas que realizam esse tipo de aventura, começam de maneira gradual. Assim, vão diminuindo o uso de produtos de limpeza pessoal, hidratantes e sabonetes, até não usarem mais nada.

Logo, pararam de vez de terem contato com a água e uma boa limpeza do corpo.Em seguida, após abandonarem esses hábitos, essas pessoas começam a ficar com um mal cheiro enorme, além da pele mais oleosa.

É que na ausência de agentes de limpeza, as bactérias se alimentam do suor e das células do corpo que morrem. Sabia?

Todavia, como seu organismo sempre se acostuma com qualquer situação, com o passar do tempo isso vai se regularizando. Portanto, o cheiro mal vai amenizando.

Assim, podemos concluir que ficar um mês sem tomar banho não faz mal necessariamente porque nosso corpo consegue se adaptar. Mas e aí, ficaria sem tomar banho?

