Já passou por sua mente que alguns alimentos do seu prato podem ser tóxicos? Bom, e não estamos falando de agrotóxicos usados nas plantações. Segundo especialistas, tudo consumido em excesso faz mal, porém, alguns alimentos podem até nos levar à morte. Por isso, hoje vamos apresentar alguns alimentos que aparentam ser inofensivos, mas podem te envenenar. Veja!

6 alimentos que aparentam ser inofensivos, mas podem te envenenar

1. Feijão Branco

Primeiramente, vamos começar com esse legume. Basicamente, o feijão branco não pode ser consumido cru. Isso porque ele contém altos níveis de cianeto de hidrogênio. Ok, mas o que é isso? Em suma, é uma substância altamente tóxica ao ser humano. Inclusive, recomenda-se que cozinhe bem os grãos antes de comer, de preferência com a panela destampada para deixar o veneno evaporar e jogar fora a água do cozimento.

2. Mandioca

Em seguida, temos a mandioca que, com certeza, você já ouviu sua avó falar para você não comê-la crua, não é mesmo? No geral, a raiz e as folhas da mandioca, podem liberar o mesmo cianeto de hidrogênio, que já citamos. Por isso, as folhas precisam ser muito bem torradas e a mandioca bem cozida.

3. Amêndoas

Essas aqui fazem parte de muitas sobremesas, não é? Bom, mas fique ligado, as amêndoas também possuem cianeto. Todavia, quando bem processadas, todo o veneno vai embora.

4. Sementes de maçã

Se você estiver comendo uma maçã agora, tome cuidado! Basicamente, quando esmagadas (ou mordidas) essas sementes liberam cianeto, podem intoxicar um ser humano. Por isso, cuidado aí!

5. Batata

Sim, é isso mesmo que você entendeu, as batatas também estão nessa lista. Isso porque, elas possuem glicoalcalóides. Logo, elas podem causar nervosismo e transtornos gastrointestinais. Mas há uma forma de descobrir se sua batata está ou não envenenada. Quando for comprar observe se sua coloração está esverdeada ou começando a brotar.

6. Tomate

Por fim, temos mais um inesperado na lista. Mas calma, o veneno do tomate fica na folha e no caule. Em suma, eles também possuem glicoalcalóides e, por isso, devem ser retirados antes do consumo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!