Garotinha cochila dentro de ônibus enquanto ia para escola e acorda com o cabelo cortado: “trauma”

O caso de uma garotinha, de 08 anos, que teve o cabelo cortado no ônibus escolar tem chocado não só o estado de Alagoas, como o país inteiro e o motivo é ainda pior.

A mãe Karla Santos decidiu recorrer às redes sociais ao perceber o estrago feito no cabelo da filha, assim que ela chegou em casa.

“Eu arrumei o cabelo dela para ir para a escola e não estava daquele jeito. Estava todo inteirinho, todo cacheadinho”, contou sobre o momento da descoberta.

Ao indagar a filha sobre quem havia cometido a maldade com ela e o porquê, pôde escutar poucas falas da criança, que estava completamente chateada e receosa de expor as culpadas.

“Eu estava dormindo, eu cochilei no ônibus e só senti alguém mexendo em mim. Quando eu acordei, tinha duas meninas ‘mangando’ de mim”, disse a menina.

Por ser uma garota mais retraída e com o cabelo cacheado, as duas alunas decidiram prejudicar ela sem justificativas – enquanto ela estava descansando no ônibus.

Decisão

Como a filha estuda em um colégio público e utiliza do transporte público exclusivo para alunos e contando com supervisores nos trajetos, a única alternativa encontrada por Karla foi mudar a filha de turno.

Isso porque, segundo a genitora, a filha está com medo de um possível novo ataque, tendo em vista que ela reconhece as outras duas meninas e poderia contar a verdade.

“Tem que servir de alerta. O que aconteceu com ela tem que servir de alerta. Com ela foi o cabelo, mas a gente vê tantas tragédias por aí”, ponderou a mãe, no post realizado.

“É um trauma que carrega não só para ela, mas para todos meus filhos, porque eles estudam em escolas públicas e dependem do transporte público”, finalizou.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) disse, em nota, que há um compromisso sério com os estudantes que utilizam do transporte e garante disponibilidade para resolver a situação.

“Todos os ônibus escolares do município de Rio Largo possuem monitor escolar para levar os alunos com segurança até as unidades de ensino. Salientamos ainda o compromisso com os alunos e reiteramos à disposição da equipe da Semed para solucionar o ocorrido junto à família”. firmaram.