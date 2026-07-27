Morador lava a garagem com máquina de alta pressão às 7h de todo domingo, os vizinhos perdem a manhã de descanso, e a Justiça o condena a pagar R$ 5 mil por perturbação do sossego

Rotina aparentemente comum virou motivo de conflito após reclamações recorrentes e tentativas frustradas de resolver a situação entre os envolvidos

(Foto: Reprodução)

O barulho de uma lavadora de alta pressão pode durar apenas alguns minutos para quem está fazendo a limpeza. Para quem mora ao lado, porém, o ruído repetido nas primeiras horas da manhã pode transformar o descanso em uma sequência de incômodos.

Foi o que teria ocorrido em um conflito entre vizinhos provocado por um morador que costumava lavar a garagem às 7h de todos os domingos.

Segundo a publicação que relatou o caso, a atividade era realizada semanalmente e prejudicava o descanso das famílias próximas.

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Após as reclamações não encerrarem o problema, a situação teria chegado à Justiça.

O morador acabou condenado a pagar R$ 5 mil por danos morais relacionados à perturbação do sossego.

Barulho acontecia toda semana

Conforme o relato, os vizinhos passaram a registrar os episódios por meio de vídeos, áudios e depoimentos.

O material teria demonstrado que o ruído não era ocasional, mas parte de uma rotina repetida nas manhãs de domingo.

A frequência da atividade teria sido determinante para diferenciar um incômodo pontual de uma interferência persistente no descanso dos moradores.

Também teriam sido consideradas as tentativas anteriores de resolver o conflito de forma amigável.

Embora não exista uma regra nacional que imponha silêncio absoluto antes ou depois de determinado horário, o Código Civil protege moradores contra interferências prejudiciais ao sossego, à saúde e à segurança provocadas por propriedades vizinhas.

Horário não é o único critério

A conhecida ideia de que o barulho só pode ser questionado depois das 22h não corresponde a uma regra válida para todas as situações.

Um ruído pode ser considerado abusivo durante o dia, dependendo da intensidade, duração, frequência e das normas municipais ou condominiais.

Assim, usar ferramentas, equipamentos de limpeza ou aparelhos sonoros pela manhã não é automaticamente proibido.

O problema surge quando o comportamento ultrapassa os limites considerados toleráveis e afeta repetidamente a rotina de outras pessoas.

Cada município também pode estabelecer regras próprias sobre poluição sonora.

Em condomínios, a convenção e o regimento interno podem prever horários específicos para reformas, limpeza e utilização de equipamentos ruidosos.

Registros podem ajudar em uma reclamação

Moradores afetados por barulho recorrente podem guardar vídeos, áudios, mensagens, protocolos e comunicados enviados ao responsável ou ao condomínio.

Testemunhas e registros de ocorrências anteriores também podem ajudar a demonstrar a continuidade do problema.

Antes de procurar a Justiça, recomenda-se tentar o diálogo ou recorrer à administração do condomínio e aos canais municipais de fiscalização.

Quando não houver acordo, um advogado poderá avaliar as provas e indicar as medidas adequadas.

Vale destacar que a publicação original não informou o tribunal, a comarca ou o número do processo relacionado à condenação.

Por isso, o episódio deve ser tratado como um relato atribuído ao veículo, e não como uma decisão judicial verificada de forma independente.

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