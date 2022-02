Mulher reconhece amante no enterro do marido e sepultamento termina em quebra pau; veja o vídeo

Velórios e enterros são eventualidades comumente tristes e silenciosas, no entanto, para duas mulheres, o momento foi de muita euforia e raiva.

As cenas do vídeo foram capturadas por uma mulher não identificada. É possível ver um aglomerado extremamente exaltado.

A viúva teria identificado a possível amante do falecido durante a despedida e ficou bastante indignada com a ousadia da mulher de comparecer no ambiente.

Então, a esposa inicia as agressões verbais que, posteriormente se agravaram. A suposta amante não recuou e revidou.

Durante as agressões, outras pessoas acabam se envolvendo no meio, podendo ser notado diversos gritos.

Por fim, as mulheres foram afastadas e não houveram mais informações sobre o caso, nem mesmo se a Polícia precisou ser acionada.