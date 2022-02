Relembre as obras memoráveis e polêmicas dos governos Wolney Martins em Anápolis

A duplicação de avenidas como a Brasil, Fernando Costa e Federal. A Rodoviária, o Centro Administrativo, o Terminal Urbano e ainda o Cais Abadia Lopes e o Viaduto Ayrton Senna. Essas foram algumas das obras memoráveis dos governos Wolney Martins, prefeito de Anápolis entre 1980 e 1982 e depois de 1993 a 1996.

“Um político franco, leal, sem meias palavras e intransigente na defesa de princípios e opiniões”, definiu o pastor Marcello Henrique no artigo “Wolney Martins, prefeito visionário”, publicado em 2016 nas redes sociais. Nesta quinta-feira (24), o político, que também foi deputado e secretário de estado, faleceu aos 84 anos em decorrência de um infarto.

Nascido no dia 03 de setembro de 1937, em Catalão, Wolney Martins se formou pela Faculdade de Direito de Anápolis (Fada), com especialização em Direito Processual Penal. Além da experiência no Executivo e Legislativo, ele também teve passagem por uma superintendência executiva na gestão Marconi Perillo (PSDB).

“Perdi um amigo e parceiro no mundo político”, lamentou o ex-governador tucano. Além de Marconi, outras personalidades, como o atual prefeito Roberto Naves (PP) e o ex-deputado e ex-ministro das cidades Alexandre Baldy (PP), manifestaram nota de pesar. A Prefeitura de Anápolis e a Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) decretaram luto oficial.

Mais que um tocador de obras, Wolney Martins também era um político de personalidade. “Se não fossem os militares, o Brasil seria uma grande Cuba hoje”, disse em 2017 a Rádio Imprensa. Na mesma entrevista, avaliou que o maior erro que teve à frente da Prefeitura de Anápolis foi ter deixado quatro folhas de pagamentos do funcionalismo em atraso.

Sem medo de polêmicas, o ex-prefeito foi um dos que subiram ao trio elétrico da Praça Dom Emanuel no ato bolsonarista de 07 de setembro de 2021. E nessa última aparição pública, recebeu aplausos dos manifestantes que protestavam contra o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso Nacional e o “comunismo”.

Ele deixou a esposa, quatro filhos e sete netos. “Quem vasculhar o legado do prefeito Wolney Martins vai descobrir que ele administrou Anápolis antes de seu tempo”, apostou o pastor Marcello Henrique no encerramento do artigo em homenagem ao político. O velório ocorrerá a partir das 08h na Funerária Pax Primavera e o sepultamento às 15h no Cemitério São Miguel.