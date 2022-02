Homem é socorrido de helicóptero após grave acidente na GO-222, entre Anápolis e Goiânia

Um homem teve de ser socorrido de helicóptero após um grave acidente na GO-222, entre Anápolis e Goiânia, na noite desta sexta-feira (25).

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, que retirou a vítima das ferragens próximo ao km 05 da rodovia na altura do município de Nerópolis.

Ao Portal 6, a corporação militar informou que o homem estava em uma Fiat Strada que colidiu com outros dois veículos. Ele foi o único ferido no acidente.

Após o atendimento, os bombeiros fizeram o traslado da vítima até o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

Como a identificação não foi divulgada, o Portal 6 não conseguiu confirmar com a unidade de saúde o quadro clínico do paciente. Veja as imagens: