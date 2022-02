Apesar da suspensão dos bloquinhos de rua, Goiânia tem diversas opções para curtir o Carnaval

Apesar do cancelamento do Carnaval de rua pelo segundo ano consecutivo, ainda será possível aproveitar a festividade em diversos bares, restaurantes e casas noturnas, em Goiânia.

Os estabelecimentos continuam liberados para realizar eventos privados, seguindo todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19.

Por isso, se você está em busca de música boa e bastante diversão, a capital pode ser a oportunidade perfeita para curtir os dias de folia que a data promete.

Pensando nisso, o Portal 6 separou uma lista com 6 opções para curtir o Carnaval em Goiânia.

1 – Piry bar e Restaurante

No dia 27 de fevereiro, a partir das 15h, o Piry bar e Restaurante fará uma programação pra lá de interessante: uma roda de forró.

A festa promete muita animação e música dos maiores sucessos do forró no Brasil.

Nomes como Rodrigo Araújo, Júnior Santos, Kenedy Marçal e Miguel Ângelo já estão confirmados para participarem do evento.

2- Maracutaia Lounge

Quem pensou que não ia curtir nenhum bloquinho neste ano, se enganou. O Maracutaia Lounge realizará, entre os dias 25 e 28 deste mês, o “Bloquinho do Mara”.

O show conta com um repertório eclético que vai do axé ao funk, com apresentações dos DJ’s Yuri Gama, Marcos Lopes e Wilson Peixoto.

Os ingressos podem ser adquiridos na porta do comércio. Já os valores, estão disponíveis para consulta na página do evento.

Os horários dos eventos podem variar dependendo da data escolhida.

3 – Shiva Alt-Bar

Já pensou em aproveitar um bloquinho com o melhor que tem na música brasileira? Então, aqui vai a oportunidade ideal. Até a próxima terça-feira (1°), o Shiva alt-bar realiza o bloco “Jacaré não beija gado”.

A festividade terá o chamado “discotecagem” com as bandas “Brasil e suas delícias”, “Batuque e Beats” e “Afrodisíaco”.

Devido a pandemia causada pelo coronavírus, é necessária a apresentação do comprovante vacinal, com ao menos 2 doses, na porta do estabelecimento.

4- Mocó Bar

O Mocó Bar não ficou de fora dessa e também preparou uma programação bastante divertida para curtir o tão esperado feriadão.

A animação já teve início com o evento de pré-carnaval, mas segue até a próxima terça-feira (1°) a partir das 19h.

Entre as diversas atrações, estão previstas: show com o DJ Rafael Caique, roda de samba e até concurso de fantasias.

O lugar fica localizado no Setor Sul, em Goiânia, e possui um ambiente bastante atraente e descontraído.

5 – Quintal do Jajá

O Quintal do Jajá, localizado no Centro, realiza três dias de festa ao som dos maiores clássicos do samba.

O comércio terá shows ao vivos dos artistas Marcos Antônio, João Garoto, Grace Venturini, Alex Calatayud e o grupo “Faustho Feliz e Banda Fascina”. Além do repertório, o bar ainda oferece uma feijoada de ‘arrepiar’.

Para garantir o ingresso, basta entrar em contato com os organizadores do evento pelo Whatsapp (62) 98484-7100.

6- Tô Bar

O Tô bar preparou uma série de atrações e programações especiais para quem busca curtir o Carnaval, em Goiânia.

Ao todo, o lugar fará cinco dias de evento com promoções de cervejas e chopes durante toda a semana.

Além disso, a banda Trio Casca Grossa, o DJ Glauco Brandão e cantora Beaju tem a participação confirmada para animar os ânimos do público.

Cumprindo as normas de segurança, a entrada no local só poderá ocorrer mediante ao uso de máscara.