Laudo aponta causa da morte do garoto que caiu de brinquedo em Caldas Novas

A Polícia Civil (PC) já descobriu a causa da morte do garoto Davi Lucas de Miranda, de 08 anos, que faleceu no último dia 13 de fevereiro, no parque aquático Di Roma Acqua Park, em Caldas Novas.

De acordo com o laudo cadavérico, o que provocou o óbito foi um politraumatismo. As informações foram oficialmente divulgadas nesta sexta (25).

Já os laudos de local de morte violenta e de análise de imagens ainda não foram concluídos.

Davi Lucas caiu de uma altura de 15 metros após ter tido acesso a um equipamento chamado vulcão e que estava interditado para manutenção.

Desde a morte do garoto, a PC está colhendo os depoimentos de pessoas que participaram da execução da obra que foi realizada no local.

Responsável pela investigação do caso, o delegado Rodrigo Pereira informou que novas informações serão divulgadas no dia 04 de março.