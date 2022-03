Qual deve ser o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia para o agronegócio goiano?

Embora geograficamente esteja muito afastada do Brasil, a invasão russa à Ucrânia pode gerar sérios prejuízos ao agronegócio em Goiás.

Em conversa com o Portal 6, o economista Aurélio Troncoso, explicou que as sanções internacionais impostas à Rússia impedem que o país exporte os produtos fabricados lá dentro ou compre do mercado internacional.

“Nós, como importadores, temos um problema sério. Somos dependentes deles, 30% dos fertilizantes que usamos na agricultura, para produzir soja, milho, cana-de-açúcar, vem de lá”.

“Se tivermos uma quebra de safra desse tamanho, vai acabar faltando produto tanto para nossas exportações quanto para abastecer o mercado interno. Com isso, a tendência é que os preços fiquem ainda mais caros”, complementou.

Além disso, com as restrições ao país russo, Goiás sentirá os impactos nas vendas de carne bovina, visto que o território governado por Vladimir Putin é um importante consumidor do produto.

Aurélio destacou também que até mesmo quem não é ligado ao agronegócio deve sofrer com o conflito armado, visto que a proibição à venda de petróleo vindo da Rússia já fez o valor do insumo subir nos postos de combustível.

“Com certeza vamos perder ainda mais nosso poder de compra, tudo vai aumentar de preço. O quanto antes ela [a invasão] acabar, melhor para o Brasil e para o mundo como um todo”, complementou o economista.