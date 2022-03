Aeronave de Anápolis já tem data para decolar e resgatar brasileiros evacuados da Ucrânia, diz jornal

Considerado um dos mais potentes do mundo, o KC-390 Millennium, da Força Aérea Brasileira (FAB), deverá sair de Brasília na tarde da próxima segunda-feira (07) para resgatar os brasileiros que estavam na Ucrânia.

A informação foi divulgada CNN Brasil, através da analista política Basília Rodrigues, durante um telejornal da emissora, nesta quinta-feira (03).

De acordo com a jornalista, que também compartilhou a novidade do Twitter, a aeronave terá capacidade para trazer ao país até 80 passageiros, sendo que também deverá levar 12 toneladas de insumos.

Todo o plano de voo da Aeronáutica também já estaria pronto para ir em direção à Polônia, que é a principal rota de fuga dos brasileiros que fugiram da zona de guerra.

Na @CNNBrasil: Primeiro avião da FAB que vai resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia sairá de Brasília na segunda, às 15h. Será avião do tipo KC-390, sediado na Base Aérea de Anápolis, com capacidade para trazer até 80 brasileiros. Aeronave irá levar 12 toneladas de insumos. — Basilia Rodrigues (@Basiliarodri) March 3, 2022

Em tempo

Sediado exclusivamente em Anápolis, as aeronaves do mesmo modelo já foram utilizados em outras missões humanitárias por todo o mundo.

Em 2020, por exemplo, foi enviada para o resgate de brasileiros em Wuhan, na China, o então epicentro da pandemia do novo coronavírus. Depois, no mesmo ano, também levou donativos para vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano.

As equipes da Ala 2 de Anápolis já estão preparadas para a missão desde o último 26 de fevereiro, quando a FAB anunciou que duas aeronaves estariam disponíveis caso fosse necessário realizar o transporte dos brasileiros evacuados.