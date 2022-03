Bombeiros retornam para Anápolis após ajudarem na localização de 97 vítimas em Petrópolis

13 dias. Esse foi o tempo que equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis passaram em Petrópolis para ajudar no resgate das centenas vítimas que perderam todos os bens e até as vidas em decorrência das fortes chuvas que destruíram a cidade carioca.

Ao Portal 6, o Capitão Higor Mendonça, que chefiou a missão, contou que os militares retornaram nesta quarta-feira (02) e que todos os envolvidos, inclusive os cães, foram essenciais para o sucesso e agilidade da operação.

“O emprego dos cães nas buscas pelas vítimas foi crucial para o êxito da operação, podendo praticamente concluir todas as buscas em um período de tempo relativamente breve, considerando as dimensões e magnitude do evento”, afirmou.

Durante a força tarefa, os bombeiros anapolinos, juntamente com outras equipes de todo o país, conseguiram localizar cerca de 97 vítimas nas áreas em que as buscas foram concentradas.

“Mesmo em um cenário de muita dor e sofrimento, pudemos reconhecer muita solidadedade e companheirismo”, disse o capitão.

“A equipe de Goiás retorna da operação sentindo-se extremamente honrada pela oportunidade e confiança depositada”, acrescentou.

Em tempo

Em 15 de fevereiro, uma forte chuva atingiu Petrópolis, causando enxurradas e deslizamentos que provocaram destruições em bairros e tiraram a vida de famílias inteiras.

Até o momento, já foram registradas 232 mortes, sendo elas 138 mulheres e 94 homens. Dentre essas vítimas, há cerca de 44 menores de idade. Cinco ainda estão desaparecidas.

No dia 18 do mesmo mês, a equipe da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar – Busca e Salvamento (2ª CIBM), de Anápolis, foi enviada na missão humanitária de reforçar os trabalhos que já estavam sendo realizados na região.