Em Anápolis, Vacine Clínica de Imunização alia segurança e conforto na vacinação de crianças e adultos

Imunização é um assunto sério e a Clínica Vacine, localizada em Anápolis, já é referência na cidade e no Estado de Goiás há 27 anos.

Mais do que aplicar vacinas, as clínicas que oferecem esses produtos precisam cumprir uma série de requisitos para atender com excelência à população.

Vacinas são medicamentos e precisam de indicação precisa, conforme explica o médico infectologista Marcelo Daher, proprietário das duas unidades da empresa, uma localizada no bairro Jundiaí e outra no Brasil Park Shopping, e responsável técnico das unidades Vacina Fácil em Goiânia.

“As vacinas disponíveis no mercado são seguras. Em primeiro lugar, é preciso ter isso em mente e confiar na ciência. Na Vacine, trabalhamos com vacinas seguras e eficazes dos maiores laboratórios do mundo. Oferecemos imunizantes que vão além do calendário vacinal preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. Fundamos a primeira unidade em 1995, no bairro Jundiaí e hoje temos a filial, no 1º piso do Brasil Park Shopping”, destaca o médico Marcelo Daher. Recentemente, o profissional assumiu a direção técnica das clinicas Vacina fácil em Goiânia.

Marcelo Daher atua como médico responsável pela clínica e está sempre presente nos casos de alguma ocorrência ou reação com a vacina, com assistência rápida.

“Apesar de raras, reações adversas podem ocorrer, assim como acontece com diversos medicamentos. Caso algum paciente venha a sentir algum desses efeitos, é atendido na clínica”, evidencia ainda Marcelo Daher.

A grande variedade de vacinas disponíveis, a presença do médico e a capacitação das profissionais que atuam na clínica, desde a recepção até a aplicação do produto, são diferenciais que a Vacine possui.

“Temos todas as vacinas do calendário e outras que são ofertadas apenas na rede privada. Desde o nascimento até a terceira idade, todos podem se imunizar conosco”, ressalta Daher.

Vacinas contra hepatites, gripe, dengue, herpes zóster, catapora, tétano, coqueluche, influenza, pneumocócicas, HPV, poliomielite, rotavírus e diversas outras estão entre as que são encontradas na Vacine.

“Pessoas que precisam viajar também pode se vacinar com a gente. Muitos países exigem comprovante de vacinação e nós já temos knowhow nesse tipo de serviço e possuímos registro para a emissão do cartão de vacina internacional. Também temos algumas vacinas diferenciadas, que não são encontradas ainda na rede pública, como dengue”, acrescenta ainda o médico infectologista Marcelo Daher.

E para quem gosta do conforto do lar, a Vacine ainda conta com serviço de imunização delivery, com dois carros à disposição para esse tipo de serviço. A empresa também tem pacotes especiais para vacinação de colaboradores em empresas e condomínios.

“A vacinação domiciliar auxiliou e continua ajudando muita gente nessa pandemia que prefere ficar em casa do que ir à clínica”, explica Marcelo Daher.

A empresa ainda mantém um site www.vacineanapolis.com.br, onde os clientes podem comprar compra suas vacinas e escolher onde e como fazer a vacinação. O Instagram @vacineanapolis também é um canal de relacionamento e vendas.

Produtos

E quem disse que a Vacine só vende vacinas? A Clínica também possui uma variedade de produtos infantis e serviços – Xô Febre, que ajuda a reduzir o desconforto causado pela vacina, colocação de brincos com perfuração de orelha, mamadeiras, chupetas, mordedores, absorventes para seios, oxímetros, mamadeira anticólica e muito mais.

Segurança

O médico infectologista Marcelo Daher, proprietário da Clínica Vacine, reforça que vacinação é coisa séria e destaca ainda que não dá para arriscar quando o assunto é a saúde da família.

“Nosso compromisso na Vacine é oferecer produtos com qualidade atestada e serviços executados por profissionais altamente capacitados. Continuaremos à disposição da comunidade na oferta de vacinas e demais produtos que atendam com excelência, segurança e ética às famílias que confiam em nosso trabalho há mais de 25 anos”, conclui.

Vacine Clínica de Imunização – Atendimento

Unidade Jundiaí – segunda a sexta-feira das 08h às 18h e aos sábados das 08h às 12h

Unidade Brasil Park Shopping – segunda a sábado das 10h às 20h

Para mais informações

Fixos matriz – 62 3324 6133 e 62 3099 6133

WhatsApp matriz – 981491413

Fixo filial – 62 3706 0191

WhatsApp Filial – 981491953