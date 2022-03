Justiça condena agência de turismo de Anápolis a indenizar clientes que tiveram malas furtadas durante viagem

A justiça decidiu condenar a Four Seasons Agência de Turismo, localizada na Avenida Mato Grosso, bairro Jundiaí, região Central de Anápolis, a indenizar duas clientes que sofreram com prejuízos durante uma viagem internacional.

A empresa terá que pagar R$ 5 mil a título de danos morais para cada uma das vítimas. Além disso, também terá que pagar, pelos danos materias, um total de R$ 2.822,40.

Mesmo intimados, os responsáveis pelo empreendimento não compareceram na audiência de conciliação, mas manifestaram-se afirmando que prestaram todo o suporte e assistência para as clientes.

Consta nos autos, porém, que as mulheres teriam fechado um pacote completo de viagem com a agência, incluindo passagens, hospedagens e seguro viagem. Quando já estavam no destino, tiveram os pertences furtados no quarto do hotel.

As vítimas afirmaram que as malas teriam sido retiradas do cômodo, sendo que dentro delas estavam os passaportes, documentos, cartões de crédito e débito, além de R$ 1.200 e US$ 480 em espécie.

As turistas precisaram chamar a polícia e tiveram que se deslocar para uma outra cidade a fim de obter um novo passaporte e realizar a troca de hotel.

Apenas quatro dias após o furto é que receberam as malas de volta, que teriam sido encontradas no quarto vizinho onde se hospedaram inicialmente, mas com o zíper forçado e já sem o dinheiro.