Precisamos encontrar o sentido da vida e não desistir

Hoje quero citar três acontecimentos baseados em fatos reais, e sugerir verdades para nossa vida ter mais sentido.

Nicholas Winton foi um enfermeiro britânico que resgatou heroicamente 669 crianças que seriam mortas nos campos de concentração nazistas. Após décadas de silêncio e já idoso, seus familiares descobriram toda a história. Ele foi condecorado pelos principais líderes do mundo. Teve contato com as pessoas que salvou, agora já adultas, e quando questionado sobre o seu ato heróico, respondeu: “Não sou herói. Se algo não é impossível, então deve haver uma maneira de fazer”.

Outro caso foi a jovem brasileira Lyarah, 23 anos de idade, que fugindo da atual Guerra Rússia x Ucrânia, se alimentou com um caroço da maçã que seus filhos tinham comido, e falou: “É agora que eu vou matar minha fome”.

E por fim, a senhora chamada Nélia que me ligou, mais de uma vez, inclusive hoje, pedindo encarecidamente para encontrarmos o par de botinas do seu filho, que fora assassinado há quase três anos. A necrópsia foi feita no IML onde trabalho.

Enumerei três histórias verídicas, que realmente me deixou impactado e me fez pensar em como darmos sentido à vida, com três aplicações práticas:

1. Eliminar o que pode nos atingir e derrubar, como crises emocionais, ignorância (falta de conhecimento) e falta de clareza. Citei casos reais de fome, dor, separação pais e filhos, morte por assassinato. Nunca se acha o mais miserável e coitadinho do mundo, porque você não é.

2. Descubra o porquê de você estar aqui nesse planeta. Descubra qual o seu propósito nessa vida. Quando temos isso definido, facilmente resistimos às armadilhas como fofocas, brigas e outras distrações.

3. Ajude as pessoas. Compartilhe recursos, conhecimentos, tempo, alimentos com o seu próximo. A minha vida faz sentido quando sirvo a Deus e às pessoas. Faz sentido quando transformamos a vida de alguém para melhor, e deixamos legado.

As ferramentas que uso são meus dons, talentos, medicina, direito e a política.

E vocês? Descobriram o sentido das suas vidas?

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo PSB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as visões do Portal 6.