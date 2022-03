Homem vai parar no HEANA depois de sair de prostíbulo com desconhecidos e se envolver em briga

Um caso complicado foi registrado na madrugada deste sábado (05) por policiais militares, que tiveram de se deslocar até o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) depois de receber o chamado de um vigilante.

O profissional decidiu chamar pela equipe depois que um homem, de 44 anos, deu entrada na unidade de saúde com ferimentos de arma branca e relatou que teria sido vítima de uma ação criminosa.

Aos militares, o paciente contou que estava em um prostíbulo da Avenida Brasil, ingerindo bebidas alcoólicas, quando entrou em um carro com dois homens e três mulheres desconhecidos.

No caminho, teria se envolvido em uma discussão com uma das garotas e, por isso, os rapazes entraram na briga e afirmaram que iriam mata-lo.

A vítima afirma só ter conseguido sair do carro nas proximidades do Recanto do Sol, onde gritou por socorro e foi acolhido por um motorista de aplicativo que passava pela via.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil como lesão corporal dolosa.

O Portal 6 entrou em contato com o HEANA para solicitar o quadro clínico do homem. Em resposta, a unidade informou que ele já recebeu alta hospitalar.