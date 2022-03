Liberada consulta pelo CPF de benefício de R$ 400; veja se você tem o direito de receber

A partir de março, o Ministério da Cidadania vai começar a pagar uma nova parcela do Auxílio Brasil, benefício criado para substituir o antigo Bolsa Família.

Em 2022, o programa garante pelo menos R$400 aos beneficiários. Em fevereiro, mais de 18 milhões de pessoas foram atendidas pela medida.

De forma online, foi liberada a consulta pelo CPF para o interessado saber se pode ser contemplado pelo auxílio. Veja a seguir se você tem direito a receber o benefício.

Quem pode receber?

Para ter direito ao Auxílio Brasil, a pessoa beneficiada deve estar em situação de extrema pobreza, cuja renda da família não ultrapasse R$ 210 por indivíduo.

Famílias em emancipação (que tiveram recentemente aumento da renda per capita que ultrapasse o limite do programa) também podem ser atendidas.

Vale lembrar que a inscrição no Auxílio Brasil é automática, sendo feita pelas prefeituras no sistema da Dataprev do Ministério da Cidadania por meio do Cadastro Único (CadÚnico).

A pasta verifica quem tem direito ao benefício e inclui a pessoa que cumpre todos os requisitos, além de ser responsável por fazer revisões mensais para evitar pagamentos indevidos.

Como consultar?

A consulta pelo CPF pode ser realizada de forma online, por meio do aplicativo do programa Auxílio Brasil ou pelo Caixa Tem, disponíveis gratuitamente em celulares com sistema operacional Android ou iOS.

Dentro do app, o interessado terá que informar o CPF, criar uma senha e acessar a conta. Caso a pessoa não tenha conta em um dos aplicativos, é possível criar uma nova.

Depois de entrar, na tela inicial, é só clicar no botão de consulta de valores.

A consulta também pode ser feita via telefone. Existem dois números: o 111, que responde à central da Caixa Econômica Federal e o 121, da central de Relacionamento do Ministério da Cidadania.

Em ambos os casos é necessário informar o CPF para realizar o procedimento e confirmar se está apto para receber o benefício ou não.

Quando o auxílio será pago?

Conforme o calendário do Auxílio Brasil para março, o depósito será feito de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário, da seguinte maneira:

1 – 18 de março

2 – 21 de março

3 – 22 de março

4 – 23 de março

5 – 24 de março

6 – 25 de março

7 – 28 de março

8 – 29 de março

9 – 30 de março

0 – 31 de março

Com o dinheiro na conta digital o cidadão poderá pagar contas, fazer compras com o cartão de débito virtual ou QR Code, transferir valores via Pix ou fazer o saque sem cartão.

