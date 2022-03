Acidente com carreta tira vida de motociclista na BR-452

Um trágico acidente de trânsito tirou a vida de um motociclista, de 57 anos, na noite deste domingo (06), na BR-452, em Itumbiara, a aproximadamente 256 km de Goiânia.

No momento do ocorrido, a vítima estava conduzindo o veículo no sentido Bom Jesus de Goiás para Itumbiara, quando acabou colidindo frontalmente com uma carreta que seguia no sentido oposto.

Devido ao impacto, o homem acabou não resistindo aos ferimentos, falecendo ali mesmo no local.

O motorista do veículo de grande porte foi submetido ao teste do bafômetro, mas foi comprovado que ele não estava alcoolizado.

A pista ficou interditada por cerca de duas horas. Posteriormente, foi liberada novamente para tráfego.