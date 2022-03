Essa é a melhor maneira de recuperar verduras e legumes que acabaram murchando na geladeira

Manter os alimentos frescos na geladeira é um dilema para muita gente, principalmente para quem mora sozinho. Afinal, os alimentos naturais possuem um prazo de validade bem mais reduzido que os industrializados. Mas os seus problemas acabaram, porque hoje vamos ensinar como recuperar verduras e legumes!

Antes de tudo, esses alimentos perecíveis precisam de um cuidado especial na hora de armazena-los. Isso será um grande aliado em sua conservação. Por exemplo, as alfaces devem-se estar higienizadas e bem secas antes de irem para um pote para ficarem na geladeira. Inclusive, tem um truque de colocar um papel-toalha dentro da vasilha.

Em paralelo, as cebolinhas, coentro e salsinha devem estar armazenadas em copos com água, perto de luz solar, ou usar o mesmo processo da salada. Além disso, essas ervas também ficam bem quando estão congeladas.

Ademais, verduras como cenoura e beterraba, que murcham rápido, podem ser colocados em potes com água. Isso ajuda a conservá-los mais.

Afinal, como recuperar verduras e legumes?

Bom, agora se seus itens murcharam, veja como recuperá-los! Basicamente, as verduras e legumes se recuperam facilmente em um choque de temperatura, mergulhando-as em água bem fria.

Por exemplo, as folhas voltam a vida em um pote com água fria e gelo. Para isso, elimine as pretas e velhas, e coloque as murchas no pote por 20 minutos até se recuperarem.

Sabe qual é a melhor parte? É que o mesmo também funciona para as cenouras e beterrabas. Assim, basta colocar esses alimentos em potes com água fria para voltar a aproveita-los como se tivessem sido retirados naquele mesmo momento de dentro do supermercado.

E a gente sabe: não tem nada melhor do que comer verduras e legumes fresquinhos na hora das refeições.

