As fritadeiras elétricas chegaram para ficar na cozinha dos brasileiros. Aliás, as pessoas se encantaram tanto com as façanhas desse eletrodoméstico que ela não é mais usada só para fritas batatas. Porém, existem muitos erros que você está cometendo ao usar a Airfryer. Veja alguns deles:

4 erros que você está cometendo ao usar a Airfryer e que podem custar caro depois:

1. Você não lê o manual

Como a grande maioria das pessoas possuem essa máquina em casa, quem compra uma nova não costuma ler o manual de instruções. E isso é um grande problema! Por mais que ela seja muito intuitiva, cada fabricante possui duas recomendações e precauções de uso. Por isso, leia sempre!

2. Você enche a cesta até o topo

Em seguida, entenda de uma vez por todas: não podemos encher a cesta até o topo! Em suma, isso fará com que os alimentos ali dentro não cozinhem de maneira uniforme, porque o ar não circula por total.

3. Você coloca muito óleo

Em algumas receitas ou preparações é necessário colocar um pouco de óleo nos alimentos que vão ser fritos. Nesse momento é hora de atenção! Basicamente, a máquina não tolera muita quantidade de óleo e ela pode até causar um incêndio. Logo, só coloque quando for realmente necessário.

4. Você não desconecta depois de usar

Por fim, há alguns eletrodomésticos que costumamos deixar sempre na tomada, por exemplo o microondas. Todavia, entenda que com a airfryer isso não pode ser feito! Porque isso funciona como o fechamento de uma torneira de gás, evitando incidentes.

