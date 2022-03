A Airfryer se tornou um item tão necessário quanto liquidificador, sanduicheira e outros eletrodomésticos. Afinal, a máquina é capaz de fazer tudo, muito mais do que é prometido, de fato, que é fritar sem óleo. Bom, foi pensando nisso que hoje trouxemos mais uma seleção de coisas inusitadas! Veja agora 6 Receitas de Legumes que ficam muito mais gostosos na Airfryer!

Antes de tudo, vale lembrar que o que vamos listar pode facilmente ser substituído por um legume semelhante ou de sua preferência. Mas, chega de rodeios e vamos lá! Não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que achava que só dava para fazer aperitivos na máquina.

6 receitas de legumes que ficam mais gostosos na Airfryer:

1. Chips de batata-doce

Primeiramente, vamos começar com essa delícia aqui, muito fácil de fazer e fica igual a que compramos no supermercado. Basicamente, não há muito segredo para preparar e selecionamos um ótimo vídeo no Youtube para te explicar. Veja:

2. Chuchu

Em seguida, sabia que dá para fazer chuchu na fritadeira também? Para isso, você vai precisar de alguns temperos de sua preferência e do legume, claro. Por isso, assista ao vídeo e aprenda:

3. Abóbora assada

Esse é um clássico, não é mesmo? Isso porque, não há como negar, fica uma delícia! Além disso, a abóbora pode ser facilmente substituída por outros legumes, veja como fazer:

4. Crocantes

Bom, falamos de aperitivo e essa é uma ótima opção e bem mais saudável. Para isso, você precisará selecionar os legumes de sua preferência, temperá-los e colocar na airfryer. Assista ao vídeo:

5. Grelhados

Essa é outra receita deliciosa, perfeita para acompanhar carnes das mais variadas e bem preparadas. Basicamente, para fazer os legumes grelhados na fritadeira não tem muito segredo. Veja como é:

6. Salteados

Por fim, ao lado dos legumes crocantes na fritadeira, temos os salteados, que são deliciosos também. Assim, para fazer, basta escolher os de sua preferência e esbaldar-se nessa delícia. Aprenda:

